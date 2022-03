Markdorfer Gesundheitswochen bieten Freizeitsport, Yoga, Qi Gong

In Markdorf beginnen am Montag, 14. März, die diesjährigen Gesundheitswochen. Bis 27. März können Interessierte aktiv werden, Balance finden, sich über Gesundheitsaspekte informieren, wie Markdorf Marketing in einer Pressemitteilung schreibt.

Die VHS bietet im Rahmen der Gesundheitswochen einen Kurs zum Intervallfasten an. Heilpraktikerin Kristin Herberg lädt zum Infoabend „Abnehmen – mit Leichtigkeit in den Frühling“ ein. Ernährungsberaterin Claudia Zahn hat während der Gesundheitswochen ein leckeres, gesundes Rezept kreiert und gibt ebenfalls Tipps zum Abnehmen. Auch Einzelhändler bieten Aktionen an.

Neben diversen Outdoor-Aktivitäten finden sich im Terminkalender auch viele abwechslungsreiche Indoor-Angebote wie Fitnessgymnastik für Männer und Frau ab 45 Jahren. Der Turnverein bietet das Training montagabends an. Fitness Private Bodensee lädt Ü50-Teilnehmer zur kostenfreien Körperanalyse ein und zeigt auf, warum Muskeln im Alter immer wichtiger werden.

Auch Yoga wird während der zwei Gesundheitswochen angeboten. Kurse können am Wochenende und nach Feierabend besucht werden. Erstmals ist auch ein Yoga-Kurs für Jugendliche ab 15 Jahren im Programm. Außerdem werden einige Qi-Gong-Kurse angeboten.

Abgerundet wird das Programm der beiden Wochen von Dienstleistern, Experten und Therapeuten im Bereich Rehasport und Zirkeltraining und Voträgen sowie einem Tag der Beingesundheit mit Venenmessung.