Markdorfer gestalten Auftakt- und Abschlusskonzert

Mit einem besonderen musikalischen Leckerbissen haben die Sommerkonzerte im Hof des Bischofschlosses geendet. Die Stadtkapelle präsentierte am Mittwoch böhmische Blasmusik vom Feinsten. Im Rahmen des Konzertes wurden Theresia und Josef Toth für zehnjährige Treue zur Ferienlandschaft Gehrenberg geehrt.

Das erste und letzte Sommerkonzert in jeder Saison bestreitet die Stadtkapelle Markdorf. In diesem Jahr gab es eine kleine Besonderheit, es ist bisher nur wenige Male in der fast 20-jährigen Geschichte der Konzerte passiert, dass die Musiker tatsächlich zweimal aufspielen konnten, üblicherweise fiel immer ein Auftritt dem Regen zum Opfer.

Nur noch Stehplätze

Die Musiker zogen zahlreiche Gäste an, die Sitzplätze im Hof des Bischofschlosses reichten nicht aus, sodass einige Zuhörer stehen mussten. Mit dem „Marsch Gruß an Böhmen“ wurde der musikalische Reigen eröffnet. Dirigent Reiner Hobe hatte ein Programm mit typischer böhmischer Blasmusik zusammengestellt. „Zurück zu den Wurzeln der Blasmusik“ überschrieb er den Schwerpunkt des Konzertes. Ob Marsch, Walzer oder Polka, die Besucher waren begeistert und applaudierten fleißig.

Viel Beifall gab es auch für Theresia und Josef Toth aus Lauffen am Neckar, die seit zehn Jahren zu den regelmäßigen Gästen des Ferienhofes von Max und Annemarie Jehle in Limpach im Deggenhausertal gehören. Maria Wirth, Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg, überreichte zum Dank für die Treue eine Urkunde, Wein und Blumen.

Vor zehn Jahren war das Ehepaar Toth auf der Suche nach einer Ferienwohnung auf einem Bauernhof, aufgrund einer Empfehlung kamen sie zur Familie Jehle in Limpach. Diese erfüllte ein wichtiges Kriterium, es gab Pferde zum Reiten, das war der ausschlaggebende Punkt für die beiden Enkelkinder, die gemeinsam mit den Großeltern Urlaub machten.

„Es gibt jedes Jahr etwas Neues für die Kinder, bei jedem Wetter ist der Hof ist attraktiv für sie“, erklärt Josef Toth die Vorliebe der Enkelkinder, inzwischen begleiten die nächsten Enkel die Großeltern, bei ihren Ferien im Deggenhausertal. „Wir fühlen uns wohl auf dem Hof und kommen gern wieder“, freut sich Josef Toth bereits auf den nächsten Urlaub.