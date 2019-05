Markdorfer DRK wächst und wächst

Der Markdorfer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist weiterhin auf Erfolgskurs. Die Jugendgruppe ist deutlich größer geworden, es gibt zwei neue Rettungssanitäter und sechs neue Sanitätshelfer. In der Hauptversammlung am Freitag zog Bürgermeister Georg Riedmann, Vorsitzender des Ortsvereins, eine positive Bilanz für das Jahr 2018. Fünf Mitglieder sind für ihren langjährigen Dienst geehrt worden, darunter auch Ernst Benzing, der für sage und schreibe 70 Jahre im Verein geehrt wurde.

Der Ortsverein sei auf einem guten Weg. Die Entwicklung sei weiterhin positiv, stellte Riedmann fest. Die aktiven Mitglieder hätten aufgrund ihrer Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit bei den Einsätzen und während der Übungen im vergangenen Jahr einen tollen Eindruck hinterlassen. Die Kooperation mit der Feuerwehr funktioniere tadellos, dies sei bei beiden Bränden in 2018 deutlich geworden. Dies gelte auch für die beiden Übungen gemeinsam mit der Feuerwehr in Markdorf und in Bermatingen.

Fast 20 Kinder und Jugendliche sind beim Jugend-Rotkreuz aktiv. Sie treffen sich jeden Dienstag. Ein Teil der Gruppenmitglieder berichtete in der Versammlung von den verschiedenen Aktivitäten. So besuchten die DRKler die Feuerwehr in Markdorf, die Polizei in Friedrichshafen und das DRK in Tettnang. Neben der Ausbildung zur Betreuung von Verletzten wurde auch mal ein Spiele-nachmittag veranstaltet.

Einen umfangreichen Bericht gab es von Jens Wawerla, dem stellvertretenden Bereitschaftsleiter des DRK. Mehr als 760 Stunden leisteten die Mitglieder des DRK Sanitätsdienste bei großen Veranstaltungen, wie dem Pfingstmusikfest, beim Stadtfest oder dem Jubiläum der Stadtkapelle. Der neue Krankenwagen wurde ausgebaut und in Dienst gestellt. Es gab Übungen gemeinsam mit den Feuerwehren Markdorf, Bermatingen und Riedheim.

Nach erfolgreichem Lehrgangsbesuch gibt es zwei weitere Rettungssanitäter im Ortsverein, ebenfalls erfolgreich bei der Ausbildung waren sechs neue Sanitätshelfer. Zur Unterstützung bei Hilfseinsätzen wurde ein neuer Defibrillator angeschafft, mit dem auch die Kohlenmonoxid-Belastung von Atemschutzträgern der Feuerwehr gemessen werden kann. In diesem Jahr erfolge die Umstellung auf Digitalfunk, kündigte Wawerla an.

Die Mitglieder bestätigten das Team der Bereitschaftsleitung, mit Martin Denkert, Jens Wawerla, Elisabeth Eckert von Landenberg und Arne Sauer.

Seit 70 Jahren ist Ernst Benzig im DRK-Ortsverein Markdorf aktiv, dafür wurde er mit der Ehrennadel des Bundesverbandes des DRK geehrt. Für 40 Jahre wurde Günther Karg ausgezeichnet, Markus Uhl für 25 Jahre, Wolfgang Zanoryn für 20 Jahre und Elisabeth Eckert von Landenberg für 15 Jahre.