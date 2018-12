Markdorfer Bahnübergang: Bürgermeister kritisiert Deutsche Bahn

Die Technik am Bahnübergang in Markdorf, die seit Jahren Probleme macht, ist am Sonntagvormittag komplett ausgefallen. Die Schranken blieben oben, die Ampeln aus. Die Züge fuhren in dieser Zeit hupend im Schritttempo über den Bahnübergang. Inzwischen ist die Störung behoben, doch von einer funktionierenden Lösung kann noch keine Rede sein.

Ein SZ-Leser hat die Situation am Sonntag zufällig beobachtet. Die Lokführer hätten sich korrekt verhalten, soweit er das beurteilen könne. „Sie haben die Züge vor dem Bahnübergang gestoppt und haben dann ein Warnsignal abgegeben, als sie im Schritttempo über die Kreuzung gefahren sind“, berichtet er. Trotzdem habe er umgehend eine E-Mail an die Stadtverwaltung geschickt und sie über die Situation informiert.

Bürgermeister fehlen Ansprechpartner

Bürgermeister Georg Riedmann hat sich daraufhin umgehend ans Telefon gesetzt und durch den „Hotline-Dschungel“ der Bahn telefoniert, wie er sagt. Das Problem sei, dass es keinen Ansprechpartner gebe. Nach gut 30 Minuten erhielt er die Auskunft, dass der Defekt bereits behoben und nur von kurzer Zeit gewesen sei. „Der Hinweis, dass ein solcher kurzzeitiger Ausfall an einem beschrankten Bahnübergang immer möglich sei, mag korrekt sein, der Vorgang vom Sonntag bringt aber nun das Fass der Geduld der Markdorfer Stadtverwaltung und des Gemeinderates mit der Bahn zum Überlaufen“, sagt er.

Seit Jahren funktioniert die Ampelanlage nicht mehr richtig, immer wieder gab es Schwierigkeiten und Ausfälle. Im Februar wurde die Ampel schließlich abgeschaltet. Seither läuft ein sogenanntes Bahnnotprogramm. Das Problem ist, dass die Ampel, eine sogenannte Büstra-Anlage, an den Bahnübergang gekoppelt ist. Sobald sich ein Zug nähert, sollte sie eigentlich für die Fahrzeuge auf rot schalten, die die Gleise kreuzen. Seit Februar funktioniert die Anlage aber überhaupt nicht mehr. Seither ist sie aus, schaltet jedoch an allen vier Seiten der Kreuzung auf rot, bevor die Schranken schließen. Ein rotes Signal bekommen dort auch die Fahrer, die bei geschlossenen Schranken fahren könnten. Sobald die Schranken sich öffnen, gehen alle vier Ampeln wieder aus – und zwar genau gleichzeitig.

Verwaltung legt Lösungen vor

Die Kreuzung berge wegen des von der Bahn verlangten Notprogramms ein hohes Risiko für alle Verkehrsteilnehmer, sagt Riedmann. „Diese Fehlfunktion beeinträchtigt in erheblicher Weise das Sicherheitsgefühl der Menschen.“ Der Bürgermeister ist überzeugt davon, dass die Stadtverwaltung das Problem schon lange gelöst hätte. Denn eigentlich liegt die Lösung schon längst auf der Hand: Die Ampel sollte abgebaut und stattdessen eine abknickende Vorfahrt auf der Achse Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße eingerichtet werden. „Bereits nach dem ersten großen Ausfall der Anlage vor etwa zwei Jahren hat die Bahn diese Lösung sogar selbst vorgeschlagen“, sagt Riedmann. Die Stadt habe daraufhin entsprechende Planungen bei einem Fachbüro in Auftrag gegeben.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung die Planungen mehrmals der Bahn vorgelegt – doch jedes Mal habe die Bahn wieder neue Nachbesserungen gestellt. „So machen wir immer nur Hennendäpperle, anstatt es einfach mal zu Ende zu bringen“, sagt Riedmann. Immerhin: „Heute erwarten wir den finalen Plan zur finalen Freigabe.“ Dennoch glaubt Riedmann nicht mehr daran, dass die Stadt bald mit der Umsetzung beginnen kann. „Am Ende muss das Eisenbahnbundesamt seinen Stempel drauf machen“, sagt er. Wie lange das daure, könne er nicht abschätzen. Er befürchte, dass es dann wieder einige Wochen dauern könnte.

Laut Riedmann reagieren die zuständigen Stellen bei der Bahn auf die besondere Situation aus Sicht der Stadt Markdorf leider nicht im dafür erforderlichen Maß. „Wäre die Stadt Markdorf alleinige Herrin des Verfahrens kann versichert werden, dass das Problem längst gelöst wäre“, sagt er. „Die finanziellen Mittel für eine von der Bahn akzeptierte Lösung einzusetzen ist für die Stadt Markdorf selbstverständlich.“

In den vergangenen Monaten habe die Stadtverwaltung den Bürgern und den Schulen immer wieder den Sachverhalt erläutert und um Verständnis für die Situation, auch für das Verhalten der Bahn, gebeten. Doch damit ist nun Schluss. „Wir sind jetzt nicht weiter bereit, das Verhalten der Deutschen Bahn AG im Zusammenhang mit der Bahnüberquerung in Markdorf hinzunehmen“, sagt Riedmann. „Wir fordern die Verantwortlichen der Deutschen Bahn AG zum sofortigen Handeln und zur Wiederherstellung der Sicherheit im Kreuzungsbereich der Bahnüberquerung Gutenbergstraße auf.“ Die Bahn gab am Montag keine Stellungnahme zu den Problemen am Bahnübergang in Markdorf ab.