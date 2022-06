Markdorfer Aldi ist geschlossen

Aldi in Markdorf begibt sich auf Neuland. So steht es zumindest auf dem Schild, das einige Kunden in dieser Woche nach einer „Irrfahrt“ erwartet. Denn im Minutentakt trudeln auf dem Parkplatz Menschen ein, die eigentlich in dem Lebensmitteldiscounter einkaufen wollten. „Wir bauen um.“ Deshalb ist der Markt bis einschließlich Freitag, 24. Juni, geschlossen. Bereits nach einer Woche Umbauphase will Aldi in Markdorf wieder eröffnen und Kunden im „neuen Markt“ begrüßen.