Markdorfer Abwassersystem wird modernisiert

Die Abwasserentsorgung der Stadt muss modernisiert und der gestiegenen Wassermenge angepasst werden. Derzeit baut die Stadt eine zusätzliche Pumpendruckleitung vom Sammler in Lipbach zum südlichen Ortsausgang von Kluftern. Das Abwasser der Gesamtstadt, mit Ausnahme von Ittendorf, wird auf diesem Wege, zur Kläranlage an der B 31 östlich von Immenstaad geleitet.

Das Bauprojekt zur Kapazitätsanpassung sei dringend erforderlich, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann in seiner Haushaltsrede in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Ansonsten werde es vom Landratsamt keine Genehmigung zur Ansiedlung neuer Gewerbegebiete oder auch neuer Wohngebiete geben. Das Landratsamt hat die Verbesserung des bestehenden Abwassersammlers zwischen Lipach und Kluftern gefordert, da der Staukanal und das Regenrückhaltebecken bei heftigen Niederschlagsereignissen zu früh in den Lipbach überlaufen. Zusätzlich war die Leistungsfähigkeit des Abwassersammlers durch Verunreinigungen und Ablagerungen deutlich gesunken.

Eine gründliche Reinigung der Leitung und die Entfernung von Hindernissen im vergangenen Jahr erbrachten eine deutliche Verbesserung der Durchflussmenge, aber die Vorgabe des Landratsamtes wurde nicht erreicht. Die Kapazität des Sammlers zwischen Lipbach und Kluftern war zu gering, eine Vergrößerung war nicht möglich, da die Leitung teilweise überbaut ist. Deshalb fiel die Entscheidung zur Verlegung einer neuen Druckleitung um Lipbach und Kluftern herum. Beim Logistikcenter der MTU mündet sie in den bestehenden Sammler. Die neue Druckleitung wird den bestehenden Sammler entlasten, das heißt, sie wird genutzt, wenn eine festgelegte Abwassermenge überschritten wird, sei es durch starken Regen oder heftige Schneeschmelze.

Seit etlichen Wochen ist ein Spezialtiefbau-Unternehmen nun damit beschäftigt, die entsprechende Rohrleitung zu verlegen. Im Bereich des Regenüberlaufbeckens, östlich des Segelfluggeländes, haben die Bauarbeiten begonnen. Dort ist nur noch eine Schneise in der Wiese zu sehen, das Gras ist noch nicht wieder nachgewachsen. Mittels Spülbohrungen wurde die Rohrleitung unter einer Obstanlage nördlich von Lipbach eingezogen, kein offener Graben, dadurch kein Schaden an den Obstbäumen.

Mit dem gleichen Verfahren werden auch Bäche und die Straße Richtung Kluftern unterfahren, erklärte Jan Maier vom Tiefbau-Unternehmen. Es solle möglichst wenige Beeinträchtigungen durch die Verlegungsarbeiten geben. Auf der nördlichen Straßenseite wird derzeit im Graben die Rohrleitung verlegt. Auf der südlichen Seite lagert eine Fülle von PE-Rohren, die mittels Schweißgerät verbunden werden, sodass sie möglichst rasch verlegt werden können.

Wenn das Wetter mitmacht, sollen die Arbeiten bis Ende April fertig sein. Die Stadt rechnet mit etwa 1,4 Millionen Euro Baukosten.