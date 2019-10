Markdorf verlegt neue Wasserrohre

Wohl wenige Ideen hängen den Grünen so sehr nach wie der „Veggieday“. Im Bundestagswahlkampf 2013 regten sie an, öffentliche Kantinen sollten an einem Tag in der Woche auf Fleisch verzichten. Obwohl von einem Verbot nicht die Rede war, stürzten sich Politiker anderer Parteien auf die vermeintliche „Verbotspartei“.

Mit so etwas geht man den Leuten auf die Nerven.

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Auch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann rügte seine ...