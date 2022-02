Markdorf sammelt Ideen für den Stadtpark

Die Stadt Markdorf ruft Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Ideensammlung für den Stadtpark zu beteiligen. Das heißt es in einer Pressemitteilung. Wie kann der Stadtpark noch attraktiver werden? Und wie kann das innerstädtische Grün gestalterisch, aber auch durch geeignete Möblierung oder Spielgeräte noch mehr an Aufenthaltsqualität gewinnen?

Nun will die Stadt Markdorf dem Stadtpark noch mehr Qualität geben. Ein erster Planungsschritt wurde bereits im Jahre 2019 im Zuge der damaligen Außenanlagenplanung für die Jakob-Gretser Grundschule gemacht. Teile des Konzepts sollen wieder aufgegriffen werden, aber auch neue Ideen sollen in die Planung einfließen. Zügig möchte die Stadtverwaltung dieses Entwicklungskonzept vorantreiben und zusammen mit Markdorfs Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln.

Deswegen sollen in einem ersten Planungsschritt Markdorfs Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen einzubringen und über die Planung in einer Umfrage abzustimmen. Dies kann über die Markdorf App erfolgen – auf dieser Plattform wird eine Vielzahl geeigneter Attraktionen und Nutzungsmöglichkeiten bereits aufgezeigt – es dürfen aber auch eigene Ideen eingereicht werden. Diese Vorschläge für Nutzungsformate nimmt Jacqueline Leyers vom Stadtbauamt bis spätestens 18. März unter stadtbauamt@rathaus-markdorf.de per E-Mail entgegen.