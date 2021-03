Markdorf öffnet Testzentrum

Die Stadt Markdorf eröffnet am Samstag, 20. März, ein Schnelltestzentrum in der Mehrzweckhalle Leimbach. Es ist zunächst an den beiden verbleibenden Samstagen im März jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Um die Abläufe vorab zu erproben, gab es am Donnerstagabend einen ersten Durchlauf mit dem Roten Kreuz. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, richtet sich das Angebot an Bürgerinnen und Bürger mit Erstwohnsitz in Markdorf. Die Nutzung ist kostenlos. Eine Testung ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Die Stadtverwaltung weist dann einen Termin zu. Die Arbeit wird von ehrenamtlichen Helfern DRK-Ortsvereins Markdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf, sowie des Mehrgenerationenhauses geleistet. Besucher können auf dem Parkplatz unterhalb des Feuerwehrhauses (Zufahrt über den Oberen Lettenweg) parken.