Markdorf machtbei Pilotprojekt mit

wird sich am Pilotprojekt zur Einführung der einheitlichen Behörden-Telefonnummer 115 beteiligen. Das hat Bürgermeister Bernd Gerber in der Gemeinderatssitzung am Dienstag angekündigt.

In den norddeutschen Bundesländern gebe es schon gute Erfahrungen mit der einheitlichen Telefon-Nummer, berichtete Gerber. Der Bodenseekreis werde ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg zur Einführung der 115 in der nächsten Woche starten. Daran werde sich unter anderem Markdorf beteiligen. Schließlich wolle Markdorf vorne dabei sein, wenn es um mehr Bürgerservice geht. (bw)