Markdorf-Kollektion wird aufgewertet

Der Verein Markdorf Marketing hat sich auch für das laufende Jahr viel vorgenommen. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend wurden die Aktionen und weiteren Projekte besprochen und außerdem ein neuer Vorstand gewählt (siehe Kasten).

Der Verein leiste eine unersetzliche Arbeit für die Stadt – gerade auch, weil mit Händlern, Vereinsvertretern, Tourismusfachleuten und Stadträten „alle relevanten Akteure an einem Tisch sitzen“, lobte Bürgermeister Georg Riedmann. Die Stadt unterstütze diese Arbeit und als Zeichen, wie hoch das Engagement geschätzt werde, zeige er als Bürgermeister Flagge und würde sich daher als erster Vorsitzender aufstellen, so Riedmann. Er übernimmt das Amt von seinem Vorgänger im Chefsessel des Rathauses, Bernd Gerber, der bei der Sitzung nicht anwesend sein konnte.

62500 Euro will der Verein 2014 investieren. 38500 Euro davon sind für die großen Aktionen (siehe Kasten) vorgesehen. Seminare für die Mitglieder, Standortwerbung mit Einkaufs- und Freizeitführer und die Markdorf-Kollektion sowie die Neuauflage des Markdorf-Gutscheins werden weitere 20000 Euro kosten. Dabei wird es beim Gutschein eine Neuerung geben: Um Druckkosten zu sparen und das Bearbeiten des Gutscheines zu vereinfachen wird er künftig nicht mehr aus einer zusammengeklappten Doppelseite sondern nur noch aus einer Seite bestehen. „An der hochwertigen Haptik und Grafik wird sich aber nichts ändern“, versprach Riedmann. Sollte man dennoch merken, dass sich das neue Erscheinungsbild negativ auf den Verkauf auswirke, dann könne man immer noch zur alten Gestaltung zurückkehren.

Lucie Fieber, die neue Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, die erst seit zwei Wochen im Amt ist, möchte auch die Markdorf-Kollektion aufwerten: Das Sortiment soll um Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion, neue Polo-Shirts in schwarz und weiß, Luftballons, Seifenblasen-Spender, einen Rucksack und „Strand-Shopper“ (große Einkaufs- oder Badetaschen) ergänzt werden.

Außerdem will man in diesem Jahr die Marktstraße aufwerten: Mit einer provisorischen Lösung soll die Aufenthaltsqualität bereits jetzt verbessert werden, bevor die Straße im Zuge der Rathausplatz-Sanierung eine weitere Aufwertung erfährt. Christiane Oßwald regte an, die Märchenweihnacht in der Stadt – Christbaumgruppen, die in der Innenstadt verteilt sind – aufzuwerten. Die Gestaltung im vergangenen Jahr habe ihr überhaupt nicht mehr gefallen, so Oßwald.