Markdorf ist „gutes Pflaster für Elektromobilisten“

Markdorf webt am Netz öffentlicher Stromtankstellen. Vier neue hat die EnBW in den vergangenen Wochen im Auftrag der Stadt installiert. Stellvertretend wurde die in der Bussenstraße von Bürgermeister Georg Riemann am Donnerstagvormittag symbolisch in Betrieb genommen.

Auch auf den beiden reservierten Parkplätzen gegenüber der Stadthalle stehen Fahrern von Elektroautos jetzt zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung zur Verfügung. Ältere Fahrzeuge oder auch Zweiräder lassen sich an zwei Schuco-Steckern mit je 3,7 Kilowatt aufladen. „Bei den neueren E-Mobilen reicht eine halbe Stunde Laden schon für gut 50 Kilometer Reichweite“, erläuterte dazu Rico Goede von der EnBW, die alle vier neuen Stationen geliefert hat. Die anderen drei befinden sich an der Dornierstraße beim Gewerbegebiet Riedwiesen, am Angerplatz im Süden der Stadt sowie am Bahnhof, wo bisher eine Säule des EMMA-Verbundes stand, wie die EnBW in einer Pressemitteilung schreibt.

„Wenn wir die Elektromobilität richtig und ernsthaft voranbringen wollen, brauchen wir ein flächendeckendes Netz leistungsfähiger Ladesäulen“ ist Georg Riedmann überzeugt. Die Bodenseeregion sei auf einem guten Weg „und wir tragen aus Überzeugung sehr gerne dazu bei“. Zusammen mit der OEW-Säule vor dem Rathaus und einigen privaten Stationen „ist Markdorf schon jetzt ein gutes Pflaster für Elektromobilisten“. Die Stadt werde den Ausbau der Ladeinfrastruktur auch konsequent weiter vorantreiben, heißt es weiter.

Der Gemeinderat hatte kurz vor Jahresende 2018 für die Investition grünes Licht gegeben und den Vergabebeschluss nach der Ausschreibung gefasst. Das Bundesverkehrsministerium steuert aus Fördermitteln 40 Prozent der Kosten bei. Der Zugang zu den Ladepunkten erfolgt am einfachsten mit der „EnBW mobility+ App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID-Karten, die auch bei Nutzern aus dem europäischen Ausland verbreitet sind. Die App bietet laut Goede zudem die Möglichkeit, mit dem Smart-Phone an über 28 000 Stationen im In- und Auslang zu ‚tanken‘. Sie lotst zu freien Anschlüssen und bietet Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eine Simulation, ob die Nutzung eines E-Mobils sinnvoll wäre.