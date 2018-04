Markdorf ist bereit für Otto und La Brass Banda

Die Stadtkapelle Markdorf feiert im Sommer ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Open-Air-Festival auf dem Marktplatz. Für die Musiker ist die Organisation der Großveranstaltung zwar ein großer Kraftakt, doch sie freuen sich, mit den Konzerten auch etwas zurückzugeben. „Das Festival soll ein Dankeschön sein an die, die die Stadtkapelle unterstützen“, sagt Jens Neumann vom Vorstand. Damit meint er die ganze Stadt: Bürger, Vereine und Unternehmen.

Das Programm, das die Stadtkapelle gemeinsam mit dem Konstanzer Konzertveranstalter organisiert hat, steht inzwischen fest. Den Auftakt macht am Mittwoch, 25. Juli, Max Mutzke mit seiner Band Monopunk. Sie treten gemeinsam mit den Musikern der Südwestdeutschen Philharmonie auf. Weiter geht es am Donnerstag, 26. Juli, mit Otto Waalkes und den Friesenjungs. „Otto wird nicht mit seinem Soloprogramm Comedy machen“, sagt Jens Neumann vom Vorstand der Stadtkapelle.

Die Friesenjungs sind professionelle Musiker, die bekannte Stücke aus der Rock- und Popwelt spielen. Sie machen daraus aber ihre eigenen Versionen, zum Teil mit neuen Texten. „Sie spielen nicht einfach ihr Programm, sondern interagieren viel mit ihrem Publikum“, sagt Neumann. Übrigens treten Otto und die Friesenjungs eine Woche später auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken auf – und zwar um die beste Zeit am Ende des Abends.

Weniger harte Töne wird Gentleman am Freitag, 27. Juli, anstimmen. Der Kartenvorverkauf für den Auftritt des aus Köln stammenden Reggae-Sängers laufe ausgesprochen gut, berichtet Neumann. „Wir scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben“, sagt Neumann. Das liege sicher auch daran, dass Gentleman dieses Jahr sonst in der näheren Umgebung keine Konzerte gibt. Blasmusiklastig wird es ab Samstag, 28. Juli. Dann werden die Jack Russel’s Halsbänd mit Musikern aus Markdorf und Umgebung, die Froschenkapelle aus Radolfzell und La Brass Banda spielen.

Am Sonntag, 29. Juli, ist ein Tag der Blasmusik geplant, bei dem der Eintritt frei sein wird. Er beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, zu dem die Stadtkapelle die anderen Vereine ihres Bezirks im Blasmusikverband Bodenseekreis eingeladen hat. Sie werden in einem Sternmarsch zum Marktplatz marschieren und dort gemeinsam ein Stück spielen. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Schnetzenhausen, am Nachmittag der Musikverein Ittendorf. „Damit klingt das Festival dann aus“, sagt Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende der Stadtkapelle.

„Unsere Ursprungsidee war, mit dem Festivalprogramm auch ein bisschen das Programm der Musikkapelle abzubilden“, sagt Jens Neumann. Die Kapelle spiele in der Kirche, an der Fasnet, bei Frühschoppen, gebe aber auch festliche Konzerte. Nun sei es gelungen, ein breites Spektrum an Stilrichtungen zusammenzustellen.

Für den Verein ist die Organisation eines solchen Festivals nur zu stemmen, weil alle Mitglieder mitziehen. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Brigitte Waldenmaier. „Unsere regulären Verpflichtungen haben wir ja trotzdem.“ Es wurden Aufgaben verteilt und verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. „Viele bieten ihre Hilfe an, auch andere Vereine“, berichtet Patrick Koch, der die Arbeitseinsätze koordiniert.

Bevor das eigentliche Festival beginnt, gibt es am Dienstag, 24. Juli, ein Kinderkonzert mit der Wiener Klezmer-Band Tschiribim für geladene Gäste. „Unsere Idee war, dass Kinder es erleben sollten, wenn die Südwestdeutsche Philharmonie bei uns ist“, sagt Jens Neumann. Das habe nicht geklappt, aber über die Philharmonie sei der Stadtkapelle die sechsköpfige Gruppe aus Wien empfohlen worden. „Sie machen oft Konzerte speziell für Kinder“, sagt Neumann. Da dürfe gesungen, geklatscht und getanzt werden. Außerdem hat die Band einen Geschichtenerzähler dabei. Dank Sponsoren ist das Konzert für die Kinder kostenlos.