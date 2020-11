Markdorf hat einen neuen verkehrsberuhigten Bereich

Markdorf hat jetzt einen neuen verkehrsberuhigten Bereich. „Am Anger“ wurde der Angerplatz als verkehrsberuhigter Bereich beschildert, teilt die Stadt mit. An allen Zufahrten wurden entsprechende Verkehrszeichen angebracht. Somit muss mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, außerdem ist das Parken nur noch in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Der Fußgängerverkehr darf weder behindert, noch gefährdet werden. Wenn nötig, muss der Fahrzeugverkehr warten, so die Stadt.

Die Einrichtung des verkehrsberuhigten Bereichs war möglich, weil der Angerplatz durch seine besondere Gestaltung den Eindruck vermittelt, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung hat. Am Spielplatz halten sich regelmäßig viele Kinder auf und überqueren die Fahrbahn.

Mit der Neuregelung soll auch das bisher teils chaotische Parken geordnet werden. Der städtische Vollzugsdienst wird den Bereich regelmäßig kontrollieren.