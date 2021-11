Markdorf hat einen neuen Internetauftritt

Die Stadt Markdorf hat ihren Internetauftritt neu gestaltet. Seit Kurzem präsentiert sich www.markdorf.de in neuem Design und mit erweitertem Angebot.

Umgesetzt wurde das Projekt von der „cm city media GmbH“ aus Bühlerzell, die laut Pressemitteilung der Stadt eine jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von Medienprojekten im kommunalen Bereich vorweisen kann. Die Startseite von www.markdorf.de empfange den Nutzer nun in einer neuen grafischen und konzeptionellen Gestaltung mit übersichtlichen Informationen, die sowohl für die Bürger als auch die Besucher der Stadt Markdorf relevant und direkt anzuwählen sind.

Auch die Darstellung für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets sei weiter ausgebaut und optimiert worden, heißt es weiter. Ein weiterer Punkt ist die Barrierefreiheit. Ziel einer barrierefreien Website sei es, dass sie auch von Menschen mit Einschränkungen ohne große Schwierigkeiten genutzt werden kann. So werden laut Mitteilung Informationen zur Bedienung der Website in sogenannter „Leichter Sprache“ und in Form eines Gebärdensprachen-Videos bereitgehalten.