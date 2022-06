Markdorf feiert sein Stadtfest

Nach zwei Jahren Zwangspause gab es endlich wieder ein Stadtfest in Markdorf. Am Freitagabend eröffnete Bürgermeister Georg Riedmann, mit einem Bieranstich gemeinsam mit den beiden Ortsvorstehern Bernd Brielmayer (Riedheim) und Bernhard Grafmüller (Ittendorf) die 44. Auflage, die bis zum Sonntagabend dauert.

Zum Stadtfest gehört traditionell eine Musical-Aufführung der Musikschule Raumschaft Markdorf. An den drei Tagen wird in der Stadthalle die zu Herzen gehende Geschichte des elfjährigen Waisenhauskindes Annie erzählt, die in der Zeit der Weltwirtschaftskrise ihre Eltern sucht. Die Aufführungen locken jeweils alle Generationen an.

Programm mit viel Musik

Die Markdorfer Vereine bewirten an den drei Tagen in ihren Lauben, die zum Verweilen und gemütlichen Schwätzen einladen, in der Marktstraße und auf dem Marktplatz. Dabei reicht das Angebot von Schupfnudeln bis zum Steak. Ebenso ist es bei den Getränken, von alkoholfreien Saftcocktails, über Wein und Bier bis zum Erdbeer-Limes.

Zum Programm des Stadtfestes gehört viel Musik, zur Eröffnung spielte die Dirty River Jazz Band. Auf der Rathaus-Bühne trat dann die Party-Band CrossBeats auf. Am Samstag ist die Acoustic-Band Afterglow zu hören, der Sonntag gehört dann der Blasmusik.

Ferner gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, mit Karussell, Kletterturm, Flohmarkt. Am Sonntag heißt es „Spiel und Spaß auf der Gass“ mit tollen Aktionen, Überraschungen und Bastelangeboten für die jüngsten Stadtfest-Besucher.