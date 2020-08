Markdorf fehlen Steuereinnahmen

Nach derzeitigem Stand wird es in Markdorf keinen ausgeglichenen Haushalt 2020 geben. Das kündigte Kämmerer Michael Lissner in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag an. Allein bei Gewerbe- und Einkommensteuer rechnet er mit weniger Einnahmen von 5,46 Millionen Euro, gegenüber der Kalkulation vom Januar. Noch keine zuverlässigen Informationen gibt es dazu, mit welchen Betrag sich Bund und Land an dem Minus beteiligen.

Die Kassenlage sei derzeit noch gut, erklärte Lissner. Allerdings müssen noch Restzahlungen für große Baumaßnahmen, wie Kindergarten Markdorf-Süd, Sanierung BZM, Erschließung Eisenbahnstraße, Ausbau Kreuzgasse und Möggenweiler und für den neuen Kunstrasenplatz geleistet werden.

Die Jahresrechnung 2019 billigte der Rat einstimmig, ebenso die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser und den Abschluss der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung. Bei der Jahresrechnung 2019 wurde deutlich, dass die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht Probleme bereitet und enorme Anstrengungen abverlangt, um zukünftig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, so müssen zukünftig auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Rund 46,9 Millionen Euro wurden insgesamt im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2019 ausgegeben. Eigentlich sollten 650 000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, aber im Verwaltungshaushalt konnte nur ein Überschuss von 34 000 Euro erwirtschaftet werden. Zur Finanzierung von Baumaßnahmen wurden 5,3 Millionen Euro den Rücklagen entnommen, der Bestand betrug zum Jahresende rund 26,3 Millionen Euro. Es musste kein Kredit aufgenommen werden, der Schuldenstand betrug zum Jahresende 3,8 Millionen Euro. Das sind 267,89 euro pro Einwohner.

Ein Minus von 22 700 Euro gab es beim Wasser-Gebührenhaushalt, dieses soll im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Das Minus ist auch bedingt durch den hohen Wasserverlust im Leitungsnetz, der rund 21 Prozent beträgt, einen ähnlich hohen Verlust gab es im Jahr 2018 und 2016. Ebenfalls gab es im Abwasserbereich bei den Gebühren ein Minus von rund 140 000 Euro, das ebenfalls im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation ausgeglichen werden soll. Die größten Investitionen erfolgten in den Umleitungs-Sammler Richtung Kläranlage, in den Kanal Möggenweiler, Kreuzgasse und in den Sammler und Kanal Eisenbahnstraße.