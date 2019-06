Markdorf für Energiemanagement ausgezeichnet

Vor wenigen Wochen ist die Stadt Markdorf für ihr Energiemanagement ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer internationalen Klimaschutz-Konferenz hat Landesumweltminister Untersteller das Siegel „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement“ an Bürgermeister Georg Riedmann überreicht.

Inzwischen wurde das Siegel im Erdgeschoss des Rathauses angebracht und am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feierstunde enthüllt. Die Stadt sei schon seit etlichen Jahren bestrebt möglichst viel Energie einzusparen, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. So wurde die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, dadurch spare die Stadt jährlich etwa 120 000 Kilowattstunden Strom, was eine Ersparnis von 70 Tonnen Kohlendioxid bedeute. Zudem beziehe die Stadt seit über acht Jahren Ökostrom. In den Neubaugebieten sei den Bauherren Förderprogramme zur Energieeinsparung angeboten worden. Seit Jahren nutzen die Mitarbeiter des Rathauses E-Bikes für ihre innerstädtischen Dienstfahrten. Doch trotz dieser vielen kleinen Schritte, seien sich alle bewusst, dass noch ein langer Weg vor der Stadt liegt, um weitere Energie einzusparen. In den nächsten Monaten soll geprüft werden, ob es wirtschaftlich vertretbar ist, E-Fahrzeuge für den Bauhof oder die Gärtnerei anzuschaffen.

Seit fünf Jahren ist Eva Glöggler im Rathaus für Energiemanagement in den Liegenschaften der Stadt zuständig. Vor etwa sechs Monaten wurde mit Unterstützung des Kompetenzzentrums Energiemanagement in Karlsruhe ein kommunales Management für Energie eingeführt. Gestartet wurde mit fünf Liegenschaften: Rathaus, Stadthalle, Feuerwehrhaus, die Kindergärten St. Martin Ittendorf und St. Josef in Leimbach. Schrittweise sollen weitere Liegenschaften hinzukommen. Bei den Gebäuden wurde der augenblickliche Energieverbrauch ermittelt, die Heizungsanlagen genau auf den Bedarf eingestellt und die Betreuer der Anlagen informiert, geschult und für die Beachtung des Energieverbrauchs sensibilisiert. In der ersten Stufe galt es 70 Vorgaben zu erfüllen. Vom Kompetenzzentrum war Claus Greiser gekommen und informierte kurz über den Inhalt des kommunalen Energiemanagement-Systems.