Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Kontrahenten

Weil ein 22-jähriger am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Hauptstraße in Markdorf mit einem 65-Jährigen in Streit geraten war und in dessen Verlauf mit einer Schreckschusswaffe mehrfach auf seinen Kontrahenten schoss, ermittelt nun der Polizeiposten Markdorf. Der Ältere war auf lautes Geschrei auf der Straße aufmerksam geworden und forderte die Personen auf, leise zu sein, teilt die Polizei mit.

Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, sodass der Mann die beiden jungen Männer im Alter von 21 und 22 Jahren auf der Straße zur Rede stellte. In der Folge soll der 22-Jährige seinem Gegenüber mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und mehrfach mit einer Schreckschusspistole in dessen Richtung geschossen haben. Der junge Angreifer warf seine Schusswaffe weg und ließ sein Opfer mit einer blutenden Platzwunde zurück.

Sein 21-jähriger Begleiter sowie der mit knapp 1,7 Promille stark betrunkene Tatverdächtige konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung jedoch angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen worden war, fanden die Ermittler zwar keine weiteren Waffen, aber mehrere Cannabispflanzen auf. Sowohl die Betäubungsmittel als auch die am Tatort gefundene Waffe wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern aktuell noch an.

Auf den 22-Jährige kommt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffenbesetz, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und illegalem Anbau von Betäubungsmitteln zu.