Mann löst in Markdorfer Unterkunft Alarm aus

Weil er am Donnerstag gegen 20.45 Uhr offenbar für einen ausgelösten Brandmelder in der Rudolf-Diesel-Straße verantwortlich war und im Anschluss gegenüber den Beamten uneinsichtig auftrat, muss ein 24-Jähriger mit Konsequenzen rechnen.

Er hatte den Notruf laut Polizeiangaben gewählt und den Polizisten über Telefon eine verletzte Person in der Unterkunft gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen beschleunigt anfuhren. Darüber hinaus hatte er in seinem Zimmer unerlaubt geraucht und dabei offensichtlich den Rauchmelder ausgelöst, was parallel zu einem Feuerwehreinsatz führte. Beim Eintreffen der Polizisten reagierte der 24-Jährige vollkommen abweisend und weigerte sich, seine Personalien anzugeben, heißt es im Bericht der Polizei. Auf ihn kommt nun, neben den Kosten des Einsatzes, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Da es weder eine verletzte Person gab, noch ein Feuer festgestellt werden konnte, rückten die Einsatzkräfte zeitnah wieder ab.