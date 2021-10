Mann in Deggenhausertal trägt Schusswaffe

Den Polizeirevier Überlingen ist am Samstag, um 04.07 Uhr in der Frühe ein betrunkener Mann mit einer geschulterten Waffe und Kopfplatzwunde auf der L 204 bei gemeldet worden. Der 64-jährige Mann konnte von der Beamten schließlich an seinem nahegelegenen Wohnsitz schlafend angetroffen werden. Die großkalibrige Langwaffe wurde laut Polizeibericht in der Wohnung frei zugänglich festgestellt werden. Da erhebliche Zweifel an der Eignung zum Führen von Schusswaffen bestand, wurden mehrere legal im Besitz befindliche Waffen des Betroffenen von den Beamten beschlagnahmt. Eine ärztliche Versorgung der Platzwunde war nicht nötig. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.