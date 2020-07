Mann hält Familienmitglied Messer an den Hals

Ein 46-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Bermatingen Familienangehörige bedroht, so die Polizei. Bei einem Streit hielt er einer Anwesenden wortlos ein Küchenmesser an den Hals. Die Frau wurde dadurch nicht verletzt. Zudem hielt er eine weitere Beteiligte so stark an beiden Oberarmen fest, dass die Frau Blutergüsse erlitt. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen sprach dem 46-Jährigen schließlich einen Platzverweis aus und brachte den Mann zum Polizeirevier, um dort eine Strafanzeige aufzunehmen. Anschließend wurde der Mann zunächst auf freien Fuß gesetzt. Hier rief er noch aus dem Hofraum des Polizeireviers unmittelbar zu Hause an und drohte seiner Familie erneute Repressalien nach seiner Rückkehr an. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der offenbar unbelehrbare 46-Jährige abermals in polizeilichen Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Straftatbestände ermittelt.