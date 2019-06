Polizeibeamte haben am Montagmorgen in Markdorf einen Mann festgenommen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der 41-Jährige fuchtelte auf der Straße mit einem abgebrochenen Besenstiel in der Hand wild herum und kletterte anschließend auf den Balkon seiner Wohnung, von wo aus er versuchte, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht, teilt die Polizei mit.