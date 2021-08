Mann flüchtet über den Balkon

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermitteln derzeit Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 49 Jahre alten Mann. Eine Zeugin hatte die Polizei am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr verständigt, weil der 49-Jährige in seinem Auto in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Eine Polizeistreife traf den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift an. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp drei Promille ergeben hatte, sollte der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Unter dem Vorwand, seinen Führerschein aus der Garage zu holen, entfernte sich der 49-Jährige und ging anstatt in die Garage in seine Wohnung. Dort schloss er laut Polizeibericht die Tür und flüchtete über den Balkon. Trotz einer sofortigen intensiven Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der 49-Jährige nicht mehr ergriffen werden. Er muss nun dennoch mit einer Strafanzeige und entsprechenden führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.