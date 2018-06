„Macht Theologie Terror?“- Diesen provokativen Titel trägt ein Vortag von Dr. Herbert Koch am kommenden Mittwoch, 9. Mai, um 20 Uhr im Haus im Weinberg in Markdorf. Das Christliche Bildungswerk (CBW) Markdorf setzt damit einen Schlusspunkt unter seine Reihe zum Thema „Erstes Gebot“, wie Wolfgang Schäfer, Hanna Kröger-Möller, Ulf Ekhard vom CBW sowie Pfarrerin Christiane Quincke gestern im Pressegespräch erläuterten.

„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“, so lautet das erste Gebot. Führt dieser Alleinstellungsanspruch per se schon zu Gewalt? Diese Frage will Referent Herbert Koch am Mittwoch erläutern. Im Namen Gottes werden immer wieder terroristische Gewaltakte begangen. Koch geht der Frage nach, wie das alles möglich ist und welches Gottesverständnis, beziehungsweise -missverständnis zu solchen Taten führt. Der ehemalige Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg orientiert sich bei seinem Referat an seinem 2009 veröffentlichten Buch „Der geopferte Jesus und die christliche Gewalt“. Darin spannt er den Bogen von Kreuzzügen und Hexenverbrennungen bis zum Irak-Krieg, den George W. Bush als „Kreuzzug“ bezeichnet haben soll.

„Es wird sicher ungemütlich werden“, meinte Pfarrerin Christiane Quincke. Der Ansatz von Herbert Koch sei nämlich, dass es in Bezug auf im Namen Gottes ausgeübte Gewalt nicht nur einige wenige Ausreißer, sondern zahlreiche Beispiele gebe. „Koch geht ans Eingemachte“, sagte Quincke. Auf die Frage, ob sie im „Mikrokosmos“ Markdorf mit dieser Art von Gewalt konfrontiert sei, verneinte Quincke. Allerdings geht sie davon aus, dass viele Menschen bei uns mit einem unbarmherzigen Gottesbild aufgewachsen sind, das heute jedoch weder in katholischen noch evangelischen Gottesdiensten „gepredigt“ werde. In Markdorf und Umgebung wird vielfach die Ökumene gelebt: So etwa beim Projekt „Mittendrin“, bei dem in Ahausen überkonfessionell Gottesdienste gestaltet werden – ein „Pflänzchen“ der Ökumene, wie Ulf Ekhard betonte. Oder beim ökumenischen Frauenfrühstück, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. (slo)