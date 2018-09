Möggenweiler erhält neue Straßen und Leitungen

Der Markdorfer Teilort Möggenweiler erhält eine zeitgemäße Erschließung. Im nächsten Jahr soll mit den Bauarbeiten zur Verlegung der neuen Frischwasser-, Abwasser- und Regenwasserleitungen begonnen werden. Gleichzeitig sollen auch die Dachständer für die Stromversorgung einzelner Häuser verschwinden und die Stromkabel in die Erde verlegt werden, ebenso sollen weitere Gasleitungen und ein Leerrohr für die zukünftige Breitband-Versorgung verlegt werden. Anschließend geht es an die Sanierung der Straßen.

Zahlreiche Bewohner von Möggenweiler waren am Mittwoch in die Stadthalle gekommen, um sich über die geplanten Erschließungsarbeiten zu informieren. Eigentlich sollte bereits vor zwei Jahren mit den Arbeiten begonnen werden, doch die Grundstücksverhandlungen für das am Buchenweg geplante Retentionsbecken scheiterten. Nun ist ein neuer Platz für das Becken, südöstlich von Möggenweiler, gefunden worden, von dort wird das Regenwasser in den Muldenbach geleitet. „Das Regenwasser wird nun an die andere Seite von Möggenweiler transportiert“, stellte Planer Franz-Xaver Schwörer fest.

Die Erschließung des Teilortes ist nicht einfach, zum einen durch die enge Bebauung und zum anderen muss das Wasser, besonders das Hochwasser, vom Mühlbach sicher abgeleitet werden. Gleiches gilt auch für Sturzregen-Ereignisse in der Hochwaldstraße. Der Mühlbach soll etwas vertieft und verbreitert werden, die verdohlten Grundstückzufahrten sollen vergrößert werden. Ferner soll die Verdohlung im Dorfkern vergrößert und tiefer gelegt werden. Neue Einlaufbauwerke mit Rost und Grobrechen sind im oberen Bereich des Baches geplant. Eine komplette Verdohlung des Baches werde nicht genehmigt, erklärte der Leiter des Stadtbauamtes Michael Schlegel. In der Hochwaldstraße soll das Regenwasser durch eine Wabenrinne und durch neue vergrößerte Einläufe aufgefangen werden.

Nach dem Verlegen der verschiedenen Rohrleitungen sollen die Straßen komplett mit Unterbau erneuert werden. Da wo ausreichend Platz vorhanden soll es auch einen Gehweg geben. Die Straßenbreite variiert, von drei Metern im Paradiesweg bis zu 4,50 oder fünf Metern in der Möggenweiler Straße. Zudem sollen neue Straßenlaternen errichtet werden. Bei den Hausanschlüssen von Frisch- und Abwasser kann es in Einzelfällen zu Veränderungen kommen, dies werde aber mit dem jeweils betroffenen Eigentümer geklärt, erläuterte der Planer.

Die notwendigen Arbeiten sollen in den nächsten Wochen ausgeschrieben und in Dezember vom Gemeinderat vergeben werden. Es wird mit Gesamtkosten von rund 3,6 Millionen Euro gerechnet, davon müssen die Anlieger, wegen der erstmaligen Erschließung, etwa 900 000 Euro tragen. Die Arbeiten sollen in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Die Buchenstraße wird als Baustraße ausgebaut, nach Ende der Arbeiten wird sie wieder zurückgebaut.