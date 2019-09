Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem in der Straße „Am Sonnenhang“ offenbar unverschlossen abgestellten Wagen eine schwarze Herrenhandtasche gestohlen. Neben diversen Dokumenten befand sich in der Tasche Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Ein Zeuge fand die Tasche am Montagmorgen noch in Tatortnähe und gab sie ab. Es fehlte lediglich das Bargeld.

Hinweise zum Täter bitte unter Telefon 07544 / 962 00.