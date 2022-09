Löschmittel in Markdorf versprüht

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet Markdorf den Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprüht, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin hatte die Feuerwehr verständigt, nachdem sie gegen 3.45 Uhr „Qualm“ aus der Tiefgarage in der Ravensburger Straße festgestellt hatte. Schnell zeigte sich, dass es sich dabei um besagten Löschschaum handelte. Die Feuerwehrleute sahen, wie die Jugendlichen flüchteten und konnten einen der Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei vor Ort war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versprühten die Jugendlichen sowohl in den Parkhäusern in der Ravensburger Straße und in der Poststraße als auch im Innenstadtbereich mehrere Feuerlöscher und beschädigten dabei mutmaßlich zahlreiche Fahrzeuge. Die Tatverdächtigen müssen unter anderem mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfemitteln rechnen. Die Polizisten bitten nun Zeugen und Personen, deren Eigentum in diesem Zusammenhang beschädigt wurde, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.