In Azenweiler hat am Montag gegen 12.30 Uhr ein 30-jähriger Lastwagenfahrer, der in Richtung Deggenhausertal unterwegs war, einen Müllwagen gestreift. Er wollte laut Polizeibericht an dem Müllfahrzeug vorbeifahren, unterschätzte aber offenbar die Breite der Straße. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.