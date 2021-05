Lkw missachtet Vorfahrt

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist am Montag kurz vor 10 Uhr im Kreuzungsbereich Heiligenbergstraße / Hofäckerstraße in Bermatingen entstanden. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer fuhr laut Polizei von der Hofäckerstraße in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei die hinter einem Lastwagen fahrende Vorfahrtsberechtigte, die mit ihrem Renault in Richtung Ahausen unterwegs war. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 22-jährige Renault-Lenkerin blieben unverletzt. Während am Lastwagen etwa 1000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Auto auf etwa 3000 Euro.