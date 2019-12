Livgöcmen verlässt den SC Markdorf

Das Heimspiel des SC Markdorf am kommenden Sonntag wird auch das letzte Spiel für den Trainer, Bahadir Livgöcmen (Foto: Verein), sein. Er verlässt den Verein zur Winterpause und stellt sein Traineramt zur Verfügung. Nach zweieinhalb sehr guten Jahren habe er das Gefühl, dass beide Seiten eine Veränderung brauchen, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Bahadir Livgöcmen hatte die Erste Mannschaft des SC Markdorf in einer sehr stürmischen Zeit in der Landesliga übernommen. Mit seinem Einsatz hat er gerettet, was noch zu retten war, heißt es dort weiter. In seinem zweiten Jahr war der Abstieg in die Bezirksliga jedoch nicht mehr aufzuhalten. Zum jetzigen Umbruch habe er vieles beigetragen. Mit dem Schritt ermögliche er der Mannschaft und auch sich selbst neue Wege.