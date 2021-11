Linienbus streift Gebäude

Bei einem Unfall in der Straße „Am Stadtgraben“ in Markdorf ist am Samstag gegen 11.30 Uhr Sachschaden in Höhen von rund 10 000 Euro entstanden.

Ein 71-jähriger Linienbus-Fahrer war, laut Polizei bedingt durch eine Umleitung, in Richtung Marktplatz unterwegs und touchierte an einer Engstelle das Vordach eines Gebäudes. Dabei gingen mehrere Seitenfenster des Busses zu Bruch. Während am Gebäude den ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Fahrzeug auf rund 10 000 Euro.