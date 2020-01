Lindenbergs Lebensgeschichte auf der Leinwand

Der Theaterstadel Gehrenberg in Markdorf zeigt an vier Abenden (Donnerstag, 30. Januar, Sonntag, 2. Februar, Dienstag, 4. Februar, Mittwoch, 5. Februar, jeweils ab 20.15 Uhr ) das Biopic „Lindenberg! Mach’ dein Ding!“ über das turbulente Leben des jungen Udo Lindenberg und eine Hommage an die wilden 70er-Jahre auf der Hamburger Reeperbahn. Der Film zeigt nicht nur die musikalischen Anfänge des Ausnahmekünstlers, sondern greift bereits dessen frühe Kindheit im westfälischen Gronau auf. Die weiteren Stationen sind unter anderem Lindenbergs legendärer Bühnenauftritt in Hamburg 1973 sowie ein Abenteuer in einer US-amerikanischen Militärbasis in der libyschen Wüste, wie es in der Vorschau des Theaterstadels heißt. Und weiter: „Der Film entwickelt als einfühlsames Biopic wie als mitreißender Musikfilm mit überzeugendem Hauptdarsteller große Sogkraft. Die mäandernde Erzählweise lässt dabei Zeit zum Durchatmen, für die Musik und für die präzise Ausmalung von Stimmungen.“