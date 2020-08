Leimbacher planen Umgestaltung des Festplatzes

Seit einigen Jahren gibt es im Ortsteil Leimbach Überlegungen, den Festplatz hinter Rathaus und Feuerwehrhaus neu- oder umzugestalten. Mit diesem Projekt will sich die Stadt Markdorf um Fördermittel im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (ELR) bewerben, nachdem die Teilorte Ittendorf und Riedheim vom Regierungspräsidium als förderfähig im Rahmen dieses Programms eingestuft werden, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Zahlreiche Leimbacher haben sich unlängst getroffen, um Ideen und Anregung für die zukünftige Gestaltung des Platzes zu geben.

Mit der Planung wurde der Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein beauftragt, der den Leimbachern das Programm erläuterte, dessen Ziel es ist, gleichwertige Lebens- und Arbeitsräume im ländlichen Raum zu schaffen. Gefördert wird unter anderem die Innenverdichtung, wenn landwirtschaftliche Gebäude zu Wohnungen umgebaut werden. Ebenso werden Gewerbeprojekte gefördert, wie auch die Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen wie einem Dorfplatz.

Vorgabe der Stadt sei es, die Planung gemeinsam mit den Bürgern zu entwickeln, erklärte Hornstein. Ziel sei es, den Ortskern aufzuwerten, einen multifunktionalen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dabei gebe es einige Rahmenbedingungen, so die Anschlüsse für das Festzelt und die Aufstellfläche für die Feuerwehr, ebenso sollen die vorhandenen Bäume möglichst erhalten werden. Übergangsweise diene das Areal teilweise als Parkplatz, solange es die Container an der Schule und Kindergarten gibt. Dies sei keine Dauerlösung, erklärte der Leiter des Bauamtes, Michael Schlegel. Nach derzeitiger Planung werde der Container am Kindergarten im September 2021 nicht mehr benötigt, wenn die Erweiterung des St. Elisabeth-Kindergartens fertig ist.

Die Mitglieder des Musikvereins verdeutlichten die Fixpunkte zur Anlieferung und Betrieb des Festzeltes beim jährlichen Pfingstmusikfest. Die Situation entlang der westlichen Grundstücksgrenze sei jetzt schon sehr beengt, eine Bepflanzung sehr kritisch. Bis vor einigen Jahren gab es einen Spielplatz mit mobilen Geräten, und auch die Wiese habe das jährliche Fest überlebt, stellte ein Nachbar fest. Die Wiese sei kein Problem, erklärte Hornstein, mit einer speziellen Rasenmischung könne es gelöst werden. Zu besonderen Anlässen könne die Fläche auch zum Parken genutzt werden. Eine Nachbarin schlug vor, einen Boule-Platz im südlichen Bereich zu schaffen. „Wenn alles abbaubar ist, kann der ganze Platz überplant werden“, machte Dieter Gehweiler vom Musikverein einen Kompromissvorschlag. Mit einer ansprechenden Gestaltung, mobilen Spielgeräten und Bänken könne die Aufenthaltsqualität verbessert und ein Raum für Aktivitäten aller Generationen geschaffen werden, meinte Hornstein. Vielleicht gebe es eine Möglichkeit, mit Einverständnis der Nachbarn, die westliche Grundstücksgrenze zu begrünen. In einer Sitzung des Ortschaftsrates soll der Planungsentwurf diskutiert werden.