Leimbacher Grundschüler ziehen um in Container

Nach dem Umzugsstress am Jahresanfang, haben die Kinder der Grundschule Leimbach neue Container bezogen. Damit ist das Provisorium der Unterbringung von Klassen auf der Bühne in der Turnhalle und in der Schulküche zu Ende. Bei einem Pressegespräch am Dienstag stellten Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann, Ortsvorsteher Hubert Roth und Rektorin Julie Adam die neuen Räume vor.

Seit Schuljahresbeginn hat die Leimbacher Grundschule acht Klassen mit insgesamt über 130 Kindern, im Herbst dieses Jahres werden es, nach den vorliegenden Zahlen, neun Klassen sein. „Wir haben wunderschöne große Klassenzimmer bekommen“, freute sich Rektorin Julie Adam. In den neuen Containern sind jetzt drei Klassen und die Vorbereitungsklasse untergebracht. Eigentlich war die Grundschule 1,25-zügig geplant und gebaut, doch inzwischen sind zahlreiche Kinder dazugekommen. Auch die Kinder aus Ittendorf werden in Leimbach unterrichtet, damit erfüllte die Stadt einen Wunsch der Eltern.

Mit den Containern sei eine gute Lösung gefunden worden, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Damit könne die Zeit bis zum Neu-, Um- oder Anbau der Grundschule gut überbrückt werden. Wie lange diese Übergangslösung dauert, darauf wollte sich der Bürgermeister nicht festlegen, aber mit vier Jahren sei wohl mindestens zu rechnen. Aufgrund der Entscheidungen im Markdorfer Gemeinderat, habe die Jakob-Gretser-Schule Vorrang. Dafür sei der Planungsauftrag im Dezember vergeben worden, der Architekt werde jetzt Plan-Entwürfe vorbereiten.

Mit dieser Übergangslösung in Leimbach sei die Stadt in der Zukunft angekommen, denn mit den Containern werden bereits die neuen Flächenanforderungen der Schulbau-Förderrichtlinien erfüllt, erläuterte der Bürgermeister. Die neuen Räume seien multifunktional nutzbar, können also für Unterricht, wie auch Betreuung genutzt werden. Ebenso könne jetzt auch auf die kontinuierlich wachsende Nachfrage beim Mittagessen und bei der Betreuung flexibel reagiert werden. Auch bei der Anschaffung des Mobiliars sei darauf geachtet worden, dass es flexibel genutzt werden kann, zudem werde es auch im künftigen Neubau verwandt, fügte die Rektorin hinzu.

Überdachter Gang fehlt noch

Fast alle Kinder der Klasse 3b sind vom neuen Klassenraum begeistert, bis Dezember wurden sie auf der Bühne in der Turnhalle unterrichtet. „Die Bühne war schön, aber hier ist es viel besser“, stellte etwa Mark fest. Ein Teil der Kinder hat bereits im Kindergarten Container-Erfahrung gesammelt, aber da war viel weniger Platz, so die allgemeine Feststellung.

Einen Wunsch hat die Rektorin noch: Eine Überdachung zwischen Containern und Schule, damit die Kinder trockenen Fußes die Gebäude wechseln können. Auch der Schülerrat hat einen Wunsch, es wird ein besserer Name als Container gesucht, wie mobile Schule, oder Filiale. Jetzt sind die Schüler gefordert, einen pfiffigen Namen für die neuen Räume zu finden.