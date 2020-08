Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstag gegen 17 Uhr mit seinem Lkw in der Ensisheimer Straße in Markdorf die Decke der dortigen Eisenbahnunterführung gestreift, teilt die Polizei mit. An der Unterführung entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden, während der Schaden an dem Lastwagen auf rund 7000 Euro geschätzt wird.