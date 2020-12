Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Donnerstag vergangener Woche in der Hauptstraße in Markdorf ein geparktes Auto gestreift. Laut Polizeibericht entstand an dem Auto ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Bermatingen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.