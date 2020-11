Laptop fängt Feuer und verletzt Besitzerin

Ein brennender Laptop hat am Dienstag gegen 23.15 Uhr in einem Wohnheim in der Straße „Lehenhof“ im Deggenhausertal einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst, berichtet die Polizei. Eine 40-jährige Bewohnerin wollte den aus dem Gerät dringenden Qualm mittels eines Papiers eindämmen, woraufhin der Computer Feuer fing. Die Frau zog sich eine leichte Brandverletzung zu. Der Laptop war nicht mehr funktionstüchtig.

Es entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.