Landrat fordert beim Artenschutz eine Rückkehr zur Normalität

Trotz rückläufiger Betriebszahlen hat die Landwirtschaft Zukunft, das ist die Überzeugung von Lothar Wölfle. Der Landrat referierte am Donnerstag bei der Kreisversammlung des Badischen-Landwirtschaftlichen-Hauptverbandes (BLHV) in Roggenbeuren zum Thema „Landwirtschaft-Umweltschutz-Naturschutz“. Die Kreisversammlung war gut besucht, mehr als 50 Landwirte waren gekommen, ebenso die Bürgermeister Fabian Meschenmoser (Deggenhausertal), Georg Riedmann (Markdorf) und Daniel Heß (Stetten).

Konventionelle Landwirtschaft sei kein Gegensatz zum Umwelt- und Naturschutz, stellte Wölfle fest. Er forderte eine sachliche, vernünftige Diskussion und Faktenabwägung zu den verschiedenen Themen wie Glyphosat, Düngeverordnung. So begrüßte er, dass das Land eine Untersuchung zum Insektensterben in Auftrag geben will, das Ergebnis könne zur Versachlichung der Diskussionen beitragen. Für das gute Miteinander von Umweltschutz und Landwirtschaft sei das Naturschutzgebiet „Eriskircher Ried“ ein gutes Beispiel, im dem Gebiet werde auch Intensiv-Obstbau betrieben. Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren einiges geändert habe, diese positiven Themen müssen deutlich stärker herausgestellt werden. Zudem sollte bei den Produkten noch stärker das Thema Regionalität betont werden. Es gelte dem Verbraucher zu verdeutlichen, dass gute Qualität eben mehr Geld koste.

Innenverdichtung ist notwendig

Im Bereich Ausgleichsmaßnahmen sei der Landkreis bestrebt, weniger wertvolle landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen. Die Landwirte seien doppelt bestraft, sie verlieren nicht nur Flächen für Wohn- und Gewerbebau, sondern auch für die dafür vorgegebenen Ausgleichsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang verwies Wölfle auf die Notwendigkeit der Innenverdichtung in den Städten und Gemeinden, wenn dies auch häufig den Protest der Nachbarn hervorrufe.

Ein besonderes Thema sei der Artenschutz, dies habe eine besondere Qualität, bei jeder Maßnahme gebe es dazu gegensätzliche Meinungen. Es könne nicht sein, dass wenn irgendwo eine Gelbbauch-Unke gefunden werde, nichts mehr stattfinden könne, erklärte der Landrat. „Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Schöpfung, aber trotzdem müssen wir wieder zur Normalität zurückkehren“, sagte Wölfle. Es müsse eine Abwägung der unterschiedlichen Interessen stattfinden.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde die Befürchtung geäußert, dass der Regionalverband den regionalen Grünzug in Salem verändern werde, so dass eine Ausweitung des Gewerbegebietes, auf bester landwirtschaftlicher Fläche, möglich werde. Es sei ein komplizierter Prozess und nicht einfach einen Grünzug zu verändern, entgegnete Wölfle. Ferner wurde auf die Änderungen bei den Gebietsabgrenzungen hingewiesen, ein wichtiges Thema für die Landwirte, da diese Festlegungen Auswirkungen auf die zukünftigen Beihilfen haben. Abschließend wünschte sich BLHV-Kreisvorsitzender Georg Rauch eine Verbesserung der Diskussions-Kultur, mehr Kompetenz und Sachlichkeit bei den verbalen Auseinandersetzungen.