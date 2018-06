Die Landfrauen Markdorf fahren am Donnerstag, 24. April, auf die Insel Mainau. Abfahrt in Markdorf mit dem Städteschnellbus ist um 7.27 Uhr, in Ittendorf um 7.32 und in Meersburg um 7.38 Uhr am Sabaheim.

Anmeldung wird erbeten bei Marie-Luise Schneider-Wild unter Telefon 07544 / 4625.