Lagerschuppen in Markdorf geht in Flammen auf - Polizei fahndet nach Jugendlichem

Ein Lagerschuppen zwischen Jahn- und Hauptstraße ist am frühen Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. Gegen drei Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle der Brand hinter dem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Wenige Minuten später traf die Markdorfer Feuerwehr ein, da brannte der Schuppen bereits lichterloh.

Vom Brand nichts mitbekommen

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand so erfolgreich, dass die umliegenden Gebäude so gut wie gar nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und leise scheinen sie auch gewesen zu sein. Hussein Abbas jedenfalls, der direkt nebenan in einem Mehrfamilienhaus wohnt und dessen Badezimmerfenster zur Brandstelle zeigt, hat von dem Brand nicht mitbekommen. Die ganze Nacht schlief er seelenruhig durch. „Ich habe aus dem Badezimmergenster geguckt, was man morgens halt so macht, da habe ich mir gedacht: Krass, was ist denn hier passiert?“, sagte er am Tag nach dem Brand. Wenn er auf seinem Balkon stand, habe er häufiger Jugendliche bemerkt, die sich in dem Schuppen ausgehalten hätten. „Ich habe die auch schon mal angesprochen, was die hier immer so treiben“, sagte er, „Aber ich habe keine Antwort bekommen.“

Tatsächlich ergriff die Polizei in Zusammenhang mit dem Brand in der Nacht noch einen betrunkenen 18-Jährigen, wie Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, der Schwäbischen Zeitung auf Anfrage mitteilte. 1,5 Promille habe der junge Mann gehabt und sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein weiterer Jugendlicher im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wird derzeit noch von der Kriminalpolizei gesucht. „Wir gehen nicht von einem Toten im abgebrannten Gebäude aus“, sagte Bezikofer am Mittwoch. „Wir gehen davon aus, dass er abgehauen ist.“ Bezikofer zufolge werde geprüft, ob es sich um einen technischen Defekt handele oder um Brandstiftung. Aufgrund der Gesamtumstände sei von Brandstiftung auszugehen. Der entstandene Brandschaden wird mit etwa 20000 Euro beziffert.

Die Markdorfer Wehr war mit über 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz, die Leitung hatte Kommandant Günter Thiel übernommen. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht. Einige Wehrleute blieben als Brandwache vor Ort, um die weiteren Glutnester zu löschen. Ebenfalls im Einsatz war die Sondereinsatzgruppe des DRK Markdorf.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, denen Besonderheiten aufgefallen sind, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedrichshafen in Verbindung zu setzen: 07541 / 7010.