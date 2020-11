Ladendieb macht Beute in Drogerie

Waren im Wert von etwa 400 Euro hat ein bislang unbekannter Ladendieb am Dienstag gegen 10.20 Uhr in einer Drogerie in der Hauptstraße entwendet. Der männliche Täter wurde dem Polizeibericht zufolge von einer Verkäuferin beobachtet, wie er mehrere Parfum-Flacons in eine Tasche steckte und das Geschäft verließ. Sie versuchte noch, den Mann festzuhalten. Dieser floh jedoch und konnte trotz polizeilicher Fahndung nicht mehr gefasst werden. Der südländisch aussehende Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine blaue Jeans, eine graue Base-Cap und helle Turnschuhe.