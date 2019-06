Kutschen und Lauben finden ein Heim

Seit Jahren will die Historische Narrenzunft (HNZ) für ihre Utensilien eine Lagerhalle bauen, doch es gab Schwierigkeiten. Nun ist es der Narrenzunft gelungen im Süden der Stadt Lagerräume zu erwerben, dort haben die beiden Kutschen und die Lauben für das Stadtfest eine neue Heimat gefunden. Das berichtete Zunftmeisterin Birgit Beck in der Mitgliederversammlung am Freitag, in der etliche Narren für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in Zunft geehrt wurden.

Verstärkung der Jugendarbeit

Im vergangenen Jahr habe es einige personelle Veränderungen in den Vorständen der verschiedenen Narrengruppen gegeben, erklärte die Zunftmeisterin, dies habe auch zu Veränderungen im Ablauf der organisatorischen Arbeit der Zunft geführt. Die Punkte-Regelung sei intensiv diskutiert und verändert worden. Dabei müsse es den Mitgliedern klar sein, dass es eine absolute Gerechtigkeit nicht geben werden. Der neue Fasnetball „Firlefanz und Narrentanz“ sei gut angenommen worden. Zur Verstärkung der Jugendarbeit werden es demnächst eine Versammlung für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben Zum einen sollen sie über die Zunft informiert werden, zum anderen können sie ihre Vorstellungen und Erwartungen an die Zunft formulieren, kündigte Beck an.

Die Investition in die Lagerräume hat dazu geführt, das die Bilanz 2018 mit einem kräftigen Minus endete, berichtete Säckelmeister Wolfgang Ehrmann. Allerdings hat diese die Narren nicht aufgeregt, denn seit Jahren haben sie Rücklagen für eine Lagermöglichkeit angespart. Die Auftritte der HNZ bei den vergangenen Narrentreffen seien super gewesen, lobte Otto Gäng, Vizepräsident vom VSAN. Besonders erfreulich sei es gewesen, dass viele junge Narren dabei waren. Die Leiter der verschiedenen Gruppen in Zunft berichteten von ihren Aktivitäten und den Planungen für die nächsten Monate.

Nach kurzer Diskussion wurde die Satzung der Zunft in drei Punkten geändert: So wurden Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung neu aufgenommen. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Präsidium wurde der erste Vizezunftmeister Dietmar Bitzenhofer in dem Amt bestätigt, ebenso wie Säckelmeister Wolfgang Ehrmann und Obertorpfleger Harald Geng. In den Narrenrat wurden Alexander Richter und Kevin Maraun gewählt. Für 30-jährige Mitgliedschaft in der Zunft wurden geehrt: Jessica Benzing, Nadine Filbig, Petra Klökler, Isabelle Leichtle, Folker Schehlmann und Sabrina Gürtler. Seit 50 Jahren in der Zunft engagiert ist Rita Bodenmüller. Für besonderes Engagement für die Zunft wurden Klaus Köhler mit dem Kaujohlekreuz geehrt, Heiko Fritzsch erhielt die Büttelmedaille und Dietmar Bitzenhofer wurde mit dem großen Hänselerkreuz ausgezeichnet.