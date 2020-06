Kurzschluss sorgt für Stromausfall

Ein Kurzschluss im 20 000-Volt-Netz hat am Donnerstag um 11.21 Uhr für einen Stromausfall in einem Gebietsstreifen geführt, der vom Stadtrand Markdorfs und Riedheim über einzelne Ortsteile von Oberteuringen und Horgenzell bis zum Süden der Gemeinde Deggenhausertal reicht. Laut Netze BW GmbH habe man einen Kabelfehler unweit des Umspannwerks Markdorf lokalisiert. In Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg konnte die Stromversorgung kurz nach 12 Uhr weitgehend wieder hergestellt werden, heißt es weiter. Die Anschlüsse rund um Riedheim waren um 12.28 Uhr wieder versorgt. Noch im Laufe des Nachmittags wurde die genaue Fehlerstelle im betroffenen Leitungsabschnitt per Kabelmesswagen lokalisiert und repariert.