Kurz, aber stark: Regen sorgt in Markdorf für Feuerwehreinsätze

Nachdem ein kleines Starkregengebiet am späten Freitagnachmittag über den Landkreis gezogen ist, stand in einigen Kellern das Wasser. Auch Straßen wurden überflutet. Sowohl die Feuerwehren in Markdorf als auch in Friedrichshafen fuhren einige Einsätze.

Die Stadt Friedrichshafen berichtet von neun Einsätzen wegen vollgelaufener Keller. Der Starkregen habe außerdem für eine Überflutung der Millionenschlucht geführt. 100 Einsatzkräfte mussten am Freitag zu insgesamt neun Einsätzen ausrücken.

Auch in Markdorf wurde die Feuerwehr zu wetterbedingten Einsätzen gerufen, wie es in der Pressemitteilung der dortigen Feuerwehr heißt. Im Schießstattweg sei Wasser in einen Gewerbebetrieb gelaufen. Hier pumpten Feuerwehrleute mit Tauchpumpen das Wasser ab.

Die Ravensburger Straße sei stellenweise überflutet gewesen. Hier mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einläufe der Gullys reinigen, damit das Wasser in die Kanalisation ablaufen konnte.

Auf der Ravensburger Straße stand das Wasser. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Ein verstopfter Gully hinderte das Wasser am Ablaufen. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Der Starkregen führte zu Feuerwehreinsätzen - nicht nur in Markdorf. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Um 19.14 Uhr musste noch einmal zu einem Einsatz alarmiert werden, da auch in der Hans-Wagenitz-Straße ein Keller fünf Zentimeter unter Wasser stand. Das Wasser wurde abgesaugt.

Alle Einsätze waren jeweils nach knapp eineinhalb Stunden abgearbeitet, heißt es abschließend.

Am Freitag konnte das Wasser teilweise nicht abfließen. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Wenige Stunden zuvor sei die Feuerwehr mit dem Löschzug zweimal ins Asylbewerberheim in der Rudolf-Diesel-Straße ausgerückt, weil dort die automatische Brandmeldeanlage Alarm schlug. Beide Male sei jedoch das Kochen eines Bewohners die Ursache für die Auslösung gewesen.