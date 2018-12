Kunsthandwerker spenden für in Not geratene Mitbürger

Ein kleines Jubiläum hat es am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Bermatingen gegeben. Zum 30. Mal öffnete dort der Kunsthandwerkermarkt seine Türen.

Der Markt wurde vom Kulturkessel initiiert und lockt alljährlich zahlreiche Besucher an, so war es auch diesen Sonntag. In diesem Jahr präsentierten wieder mehr als 40 Hobbykünstler eine abwechslungsreiche Palette von Produkten. Seien es Schokolade und Pralinen, unzählige Arbeiten aus Stoff und Wolle, oder Porzellan-, Keramik- und Holzarbeiten. Die Phantasie der Hobbykünstler scheint keine Grenzen zu kennen, jedes Jahr haben sie auf dem Markt im Bermatinger Dorfgemeinschaftshaus wieder etwas Neues im Angebot.

Wie in jedem Jahr spendet der Kulturkessel den Erlös des Kunsthandwerkermarkts einer sozialen Einrichtung, in diesem Jahr geht das Geld an die Gruppe „Bürger helfen Bürgern“ in Bermatingen, die unverschuldet in Not geratene Mitbürger unterstützt.