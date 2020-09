Kunst und Klimawandel

Eine ungewöhnliche Ausstellung präsentiert der Kunstverein Markdorf ab Freitag in der Stadtgalerie. Unter dem Titel „Traces to climate“ oder Spuren zum Klimawandel sind Erdschollen, Fotografien und Zeichnungen von Betty Beier zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Vernissage ist am Freitag, 18. September, um 20 Uhr, im Haus im Weinberg, bereits eine Stunde vorher ist die Ausstellung geöffnet. Am Samstag und Sonntag führt die Künstlerin durch die Präsentation.

Betty Beier stammt aus Südbaden, hat in Saarbrücken Kunst und Bildhauerei studiert. Die große Baustelle für das Wohngebiet Rieselfeld in Freiburg, Mitte der 90er-Jahre, war für sie der Anstoß, ein Stück der ursprünglichen Landschaft zu bewahren, zu erhalten. Mit dem künstlerischen Auge wollte sie die Situation, die Struktur der Landschaft dokumentieren. Dabei erstellt sie einen Meter mal einen Meter große Abdrücke der Bodenoberflächen. Sedimente, Stäube, Ablagerungen werden festgehalten, die Bodenveränderungen durch die Menschen sollen verdeutlicht werden. Ein Quadratmeter des originalen Bodens wird dauerhaft in Acryl oder Kunstharz konserviert. So dokumentierte sie Bodenflächen bei Staudamm-Projekten in China, Brasilien und Island.

Die Auswirkungen des Klimawandels werden bei ihrem Projekt auf der Insel Kivalina im Beringmeer deutlich. Mit Fotos verdeutlicht Beier die Folgen des Eisrückgangs, die dadurch verursachten Boden-Abrisse, die Insel wird also immer kleiner. Noch bedrückender und deutlicher wird die Zerstörung des Bodens bei der Erdscholle aus Altamira in Brasilien, der Urwald wurde abgebrannt, nur wenige Reste blieben, wie eine Zahnbürste oder ein Haarband.

Imposant die Gletscher-Abbildungen von der Zugspitze. Deutlich sind im Eis die Spuren des Menschen sichtbar, Rinnen und Löcher als Folge der Schmelze und viele schwarze Punkte, Dreck der sich angesammelt hat. Eine Arbeit, deren Erstellung etwa ein Jahr gedauert hat. Das Eis wurde durch Kunststoff ersetzt, Steine sind Original. „Das ist das Spannende, dabei tauche ich in die Materie ein, jede Kleinigkeit ist mir wichtig“, erzählt die Künstlerin von ihrer Arbeit.

In Markdorf sind Arbeiten aus dem Amazonas-Gebiet, aus Paraguay, der Insel Kivalina (Alaska) und von der Zugspitze zu sehen.

Die Ausstellung ist nicht nur vom künstlerischen beeindruckend und sehenswert, auch für den Besucher, der sich für die Auswirkungen des Klimawandels interessiert und wie deutlich dieser bereits auf einem Quadratmeter Erdscholle sichtbar werden kann.