Kundgebung für die Südumfahrung Markdorf

Eine Kundgebung für den Bau der Südumfahrung veranstalten nach eigenen Angaben der Wirtschaftskreis Markdorf – ein Zusammenschluss Markdorfer Unternehmen – zusammen mit der Interessengruppe „Pro Südumfahrung“ am Samstag, 6. November, von 11 bis 12 Uhr an der B 33 beim Bischofschloss in Markdorf. Die B 33 in Markdorf wird deshalb von 10.30 bis 12.30 Uhr behördlich gesperrt. Hintergrund der Kundgebung ist der anstehende Bürgerentscheid am 14. November, bei dem die Markdorfer Bürger für oder gegen den Bau der Südumfahrung abstimmen.