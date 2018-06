Kumavision wächst schneller als die Branche

Die Kumavision AG baut ihre Wettbewerbsposition weiter aus. Während der Markt für integrierte Business Software im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent wuchs, legte Kumavision um zehn Prozent zu, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Der Umsatz stieg von 35 Millionen Euro auf 39,2 Millionen Euro. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der Mitarbeiter von 280 auf 330.

Der Gewinnanteil vor Steuern und Zinsen (EBIT) blieb konstant bei fünf Prozent. Der Grund für diese dynamische Entwicklung liege in organischem Wachstum und gezielten Investitionen.

Die Kumavision AG entwickelt und implementiert branchenspezifische ERP-Software (Enterprise Resource Planning) und CRM-Software (Customer Relationship Management) auf Basis der Plattform Microsoft Dynamics. Mit diesen Lösungen steuern Unternehmen ihre gesamten betrieblichen Abläufe, zum Beispiel im Verkauf, im Einkauf, im Lager, in der Produktion bis hin zur Buchhaltung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung und freuen uns, dass wir unsere Wachstumsziele erreicht haben“, kommentiert Kumavision-Vorstandsvorsitzender Kay von Wilcken die Unternehmenszahlen. Eine Ruhepause ist indes nicht geplant. „Auch für das kommende Jahr peilen wir eine Wachstumsmarke von zehn Prozent an“, so von Wilcken.

Zwei weitere Zahlen seien vor dem Hintergrund des dynamischen Wachstums bemerkenswert: Die Eigenkapitalquote stieg auf 43,7 Prozent. Durch diesen außergewöhnlich hohen Wert verfüge Kumavision über einen sehr guten Bonitätsindex. Zudem blieb der Gewinnanteil vor Steuern und Zinsen (EBIT) konstant bei fünf Prozent.

Ein großer Schritt in der Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres war die Übernahme des Nürnberger ERP-Anbieters amball business software. „Wir führen damit unsere Strategie konsequent fort, flächendeckend vor Ort in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für unsere Kunden da zu sein“, kommentiert Kay von Wilcken. Ein weiteres strategisches Investment erfolgte in die Branchenlösung für den Gesundheitsmarkt. Sie sei mit großem Aufwand von Grund auf neu entwickelt worden, um auch in Zukunft für die komplexen Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitsmarkts perfekt gerüstet zu sein.

Mehr Mitarbeiter

Einen Sprung machte die Mitarbeiterzahl, die von 280 auf 330 stieg. Kumavision baut entsprechend der Umsatzentwicklung kontinuierlich Personal auf. „In einem Markt mit akutem Fachkräftemangel ist es für die Zukunft des Unternehmens entscheidend, qualifiziertes Personal zu rekrutieren und an sich zu binden“, so Kay von Wilcken. Zur Personalpolitik zählt auch ein langfristig angelegtes Ausbildungsprogramm. 25 Auszubildende und zehn Studenten an dualen Hochschulen starten derzeit bei Kumavision in ihr Berufsleben. Zwei Standorte zeigten eine besonders dynamische Entwicklung: Die Niederlassung Stuttgart hat ein neue Räumlichkeiten im Stadtteil Degerloch bezogen, um Raum für seine 40 Mitarbeiter zu schaffen. In Dortmund wurde die Bürofläche für die inzwischen 80 Mitarbeiter an diesem Standort ebenfalls erweitert und gleichzeitig die Basis für weitere Entwicklungsmöglichkeiten gelegt.

Die Kumavision AG beschäftigt rund 330 Mitarbeiter an 14 Standorten, verteilt über Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Umsatz der Gesellschaft im Jahr 2014 betrug 39,2 Millionen Euro.