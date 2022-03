Künftig Ehrungsnachmittage im Bodensee-Hegau-Chorverband

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Bodensee-Hegau-Chorverbandes (BHC) in der Stadthalle Markdorf blickte der Präsident des BHC Bernhard Schäuble auf zwei schwierige Coronajahre zurück. Der Bodensee-Hegau-Chorverband leitete zwei Auszahlungen aus dem Nothilfefond der Landesregierung an die Mitgliedschöre des Verbandes weiter, gestaffelt nach Anzahl der aktiven Mitglieder. Aktuell zählt der BHC 102 Chöre/Gruppen/Vereine mit insgesamt 2915 aktiven Sängerinnen und Sängern und 3206 passiven Mitgliedern. Im Vergleich zu 2019, vor den Coronajahren 2020 und 2021, sind es zehn Chöre mit insgesamt 419 aktiven Mitgliedern weniger. Die Gründe hierfür waren finanzielle Nöte und Überalterung in den Chören, sicherlich in einigen Fällen aber auch die Angst, sich in der Gruppe mit Covid19 anzustecken und dann stationär behandelt werden zu müssen, was besonders bei älteren Sängerinnen und Sängern der Fall war, führte Schäuble aus. Aber es war auch so, dass viele einfach aus Bequemlichkeit nach langer Dauer der Zwangs-Singpause nicht mehr die Kurve bekamen, abends in die Probe zu gehen. Einzig die Anmeldung von drei neuen Chören (Rock-und Popchor Konstanz, Ökumenischer Gospelchor Immenstaad und Gospelchor Markdorf) in den vergangenen drei Jahren stimmte positiv, gab Schäuble an. Am 14./15. Mai 2022 richtet der Bodensee-Hegau-Chorverband in Engen den diesjährigen Chorverbandstag des Badischen Chorverbands aus.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden letztmals langjährige aktive Chorsänger für 60 und 65 Sängerjahre geehrt. Künftig wird der BHC jährlich einen separaten Ehrungsnachmittag in einem ansprechenden Rahmen für langjährige aktive Sänger an einem zentralen Ort des Verbandsgebietes veranstalten. Der BHC folgt damit anderen Regionalverbänden, die diese Ehrungsnachmittage bereits mit großem Erfolg durchführen, gab Vizepräsident Josef Blender bekannt. Somit entfallen künftig alle Ehrungen in den Vereinen und in der BHC-Jahreshauptversammlung. Stichtag ist der 1. Mai. Die Vereinsvertreter der Mitgliedschöre stimmten dieser Präsidiumsentscheidung mehrheitlich zu. Der Gospelchor Markdorf richtete die Veranstaltung aus und umrahmte sie musikalisch.